Romelu Lukaku lascia l’Inter? Le ultime trattative | le squadre interessate e le cifre in ballo

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) La storia d’amore traquest’anno ha subito un’incrinatura. Ritornato la scorsa estate come il fiore all’occhiello della campagna acquisti nerazzurra con una operazione ai quali i più hanno applaudito, il suo rendimento al di sotto delle aspettative causa gli infortuni che ne hanno condizionato la forma ne ha decretato uno scivolamento all’indietro nelle gerarchie. E una permanenza non più scontata. L’attaccante belga era difatti tornato in Serie A con la formula del prestito oneroso di otto milioni du euro più tre di bonus dopo la sua resa non proprio fortunata al Chelsea. Un punto di partenza per poi ridiscutere un futuro riacquisto, non più scontato dopo i 14 gol in 37 presenze complessive e soprattutto guardando l’età del giocatore, trent’anni lo scorso maggio. Visti i tentennamenti dei nerazzurri, Big Rom ha ...