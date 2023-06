Romano conferma | l’Inter sfuma | «Azpilicueta pronto per l’Atletico Madrid!»

(Di venerdì 30 giugno 2023), nei giorni scorsi vicino a diventare un giocatore del, abbandona la pista Milano perMadrid. Il giornalista Fabrizioriporta i dettagli dell’operazione. TUTTO FATTO – Fabrizioi rumors dell’ultima ora sull’affare delto e spiega i dettagli dell’operazione che porterà Césara legarsi al club spagnolo. Di seguito le parole pubblicate dal giornalista sul proprio profilo Twitter: «CésaralMadrid, si parte! Accordo in essere su contratto biennale. Il calciatore firmerà fino a giugno 2025. Il Chelsea lo lascerà partire a parametro zero, questione di rispetto per l’ex capitano. I documenti saranno pronti a ...

Giuntoli - Juve, ci siamo L'ultimo aggiornamento arriva del collega ed esperto di mercato Fabriziotramite i suoi canali social: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Vista la praticamente sicuraanche di Bandinelli e Haas, Zanetti ha già sistemato il ... Ilclasse 1998 era infatti stato seguito qualche anno fa, prima dell'arrivo di Bucchi a Monteboro.Un e - tour che siancora una volta speciale, in questa terza edizione con diverse novità. ... Il tour in camper ha reso il tutto più agevole , almeno per il blogger, rispetto alle ...

«Il popolo ucraino è ogni giorno nel mio cuore» - L'Osservatore ... L'Osservatore Romano

Non è certo un momento facile sul mercato per l’Inter: dopo la brusca e inattesa frenata dell’operazione Brozovic-Al Nassr (fondamentale per sbloccare l’acquisto di Frattesi) i nerazzurri rischiano an ...Confermato il presidente Paolo Romano e l'AD Armando Quazzo. Risultato positivo per 41 milioni. Estesa l'obbligazione per provvedere all'ammodernamento delle reti e degli impianti di trattamento delle ...