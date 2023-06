Roma | tabaccaio rapinato di 30mila euro reagisce e spara contro i banditi | paura a Torresina

(Di venerdì 30 giugno 2023)e colpi di pistola questa mattina nel quadrante, zona Torrevecchia. Qui un uomo è stato assalito da due malviventi che, dopo averlo avvicinato con una scusa, hanno tentato di sottrargli l’incasso di circache teneva con sé. L’accaduto si è verificato verso le 8.50 in via Indro Montanelli quando l’uomo, undi zona, si stava recando in banca per versare l’incasso guadagnato negli ultimi giorni. Spari aoggi a30 giugno 2023 Ma ad espettarlo, poco fuori l’attività, c’era la coppia diche lo ha avvicinato rivelando poco dopo le reali intenzioni. Con una pistola lo hanno prima minacciato, poi lo hanno colpito utilizzando il calcio dell’arma: e gli hanno portato via l’ingente bottino. E’ stato a ...

rapinato ha reagito a due rapinatori che gli avevano portato via l'incasso di 30 mila euro che stava portando in banca, sparandogli due colpi di pistola in aria. E' successo a, in via ...Ilè stato portato in ospedale. Sul luogo della rapina non ci sono macchie di sangue. Ora si cercano delle immagini utili dalle telecamere di sorveglianza. ...C.,di Colleferro. LA RICOSTRUZIONE

Paura a Torresina: ladri rapinano tabaccaio di 30mila euro, lui reagisce e spara RomaToday

Nel quartiere Primavalle di Roma, ora tristemente al centro della cronaca per l' uccisione di Michelle Causo, venerdì mattina un tabaccaio è rimasto vittima di una rapina. I due rapinatori hanno porta ...È successo nel quartiere di Torrevecchia, a poca distanza da dove mercoledì 28 giugno è stato trovato il corpo di Michelle Causo ...