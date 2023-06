Roma | palazzina a fuoco | 3 intossicati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 giugno 2023) È stata una notte di paura, quella appena trascorsa, per i residenti di via Giovanni Duprè in zona Giardinetti a Tor Vergata. Un incendio ha provocato non solo un brusco risveglio per gli abitanti di unadi sette piani, ma anche momenti di terrore. Ilsi era sprigionato dal seminterrato e l’allarme ai vigili delha fatto accorrere i soccorritori. In breve sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri delle vicine stazioni per svolgere indagini, ma soprattutto aiutare i cittadini. Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo Tre le persone rimaste intossicate dal fumo. Due sono state trasportate al Pertini, la terza all’Umberto I per essere sottoposti alle cure del caso. Per fortuna per tutti e tre si è trattato di conseguenze lievi, che hanno consentito ai sanitari di disporre le dimissioni poco dopo. Secondo ...