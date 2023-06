Roma | lite per un posto letto finisce a coltellate nel centro di accoglienza | 27enne in codice rosso

(Di venerdì 30 giugno 2023) Laper unè finita aneldidi via Casilina. È successo nella tarda serata di mercoledì scorso, 28 giugno. A un nuovo arrivato, unguineano, era stata assegnata la branda dove dormiva un 22enne di nazionalità turca, e quest’ultimo non era per niente intenzionato a cedere alle nuove disposizioni: voleva dormire dove aveva sempre dormito. Tra i due è nata un’accesa discussione finita con una coltellata del 22enne al 27 che gli ha perforato il polmone. La Polizia è intervenuta, ha ricostruito l’accaduto e fermato l’aggressore A seguire si sono vissuti momenti di grande agitazione e tensione nella struttura. Una volta constatato l’accaduto, gli operatori delhanno dato l’allarme in Polizia e gli ...

... uccisa a coltellate nel quartiere di Primavalle a. Un delitto per il quale è stato arrestato ... Fra le ipotesi quella di una, magari dopo un approccio sessuale respinto, o per un presunto ...Come Diocesi dici stringiamo nella preghiera attorno ai familiari di Michelle Maria ... Sul fronte delle indagini, dall'interrogatorio del ragazzo è emerso che ci sarebbe stata una, forse per ...... a Primavalle, ha parlato di una ", perché mi doveva una trentina di euro ", come riferisce Il ... Lunedì, davanti al gip del tribunale per i minori di, ci sarà l'interrogatorio di convalida ...

Lite finisce nel sangue, accoltellato per un posto letto: grave un 27enne RomaToday

Gli inquirenti sono al lavoro su diverse piste per cercare di chiarire il movente dietro l’omicidio della 17enne Michelle Maria Causo, uccisa a coltellate nel quartiere di Primavalle a Roma. Un delitt ...Un amico di Michelle e conoscente del suo assassino, di quest'ultimo ha detto che era un tipo strano, che si mostrava come un gangster ...