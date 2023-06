Roma | da domani si attivano le clausole di Dybala

(Di venerdì 30 giugno 2023) La missione di Tiago Pinto per sbloccare il mercato giallorosso e salvare il bilancio con 30 milioni di euro di plusvalenze si è concretizzata...

Oggi Houssem Aouar compie 25 anni. Dopo 7 anni trascorsi nel Lione, dasarà ufficialmente un giocatore della, il club che è riuscito ad aggiudicarsi le sue prestazioni Oggi Houssem Aouar compie 25 anni. Dopo 7 anni trascorsi nel Lione, dasarà ...Professionista dal 1988, scrive prevalentemente di sport con esperienze nelle redazioni di "Napoli notte", "Il Giornale di Napoli", "", "Repubblica", "", "Tuttosport", "Il Mattino", "Il ......Internazionale del Fado dal 29 giugno al 1°luglio tre serate di grande musica in Piazza. La ...Noyz Narcos in concerto. After show con 5 ambienti musicali. Allo Shada di Civitanova stasera ...

Roma, domani 29 giugno a Castel Sant'Angelo la XVI rievocazione ... Ministero della cultura

Meteo Roma - Piogge, acquazzoni e temporali in arrivo sul Lazio e sulla Capitale specie tra la serata e la notte con deciso calo termico ...L'Italia ha battuto 3-2 il Canada a Bangkok, nel secondo match della pool 6 della Nations League donne di pallavolo. Punteggio a favore delle azzurre del ct Davide Mazzanti: 22-25, 25-23, 25-14, 24-26 ...