Roma | Abraham al lavoro per tornare presto | “Dio confido in te”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tammy Abraham non pensa alle vacanze, ma pensa a lavorare per più possibile dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Il centravanti inglese si sente al progetto della Roma di Mourinho, nonostante la dirigenza stia cercando con insistenza un profilo in attacco importante. Abraham sui social ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram che lo ritraggono mentre è a lavoro in palestra e in piscina. Ironica e chiara la didascalia: "Dio potrei non capire il tuo piano in questo momento ma ho fede in te". Tanta la voglia di riscatto dell'attaccante inglese, che sicuramente salterà le prime uscite con la maglia giallorossa.

Abraham 'prega' e suda per riprendersi la Roma. E anche Osimhen lo carica Corriere dello Sport

La Roma punta dritto su Morata come rinforzo in attacco. Lo spagnolo viene preferito sia a Scamacca che a Frattesi. I motivi della scelta.Il centravanti della Roma sta cercando di tornare in campo il prima possibile dopo il terribile infortunio al ginocchio all'ultima giornata contro lo Spezia ...