Rocky III | svelato il più grande segreto di Sylvester Stallone | ecco la dieta per avere muscoli d’acciaio

Nel corso di un'intervista, Sylvester Stallone ha rivelato le difficoltà della dieta necessaria per affrontare le riprese di. L'attore ha ricordato la dieta necessaria a mantenere la sua massa grassa al 2,8% per prepararsi al meglio per l'incontro cinematografico con James "Clubber" Lang, interpretato da Mr. T . "...Daa Creed: tutti i film della saga dal peggiore al migliore Il mito diUscito nel 1976,, diretto da John G. Avildsen, ha lanciato la fama immortale di Sylvester Stallone . ...Già nei graffiti preistorici delmillennio a. C., oggi al British Museum, si vedono uomini che ... con George Foreman) hanno colpito la fantasia di Pompili, così come le leggende diMarciano ...

Rocky III, svelato il più grande segreto di Sylvester Stallone: ecco la dieta per avere muscoli d’ac... Sport News.eu

The Marshalltown man who was convicted of shooting and killing 48-year-old Michael West during an attempted robbery of the North 3rd Avenue Casey’s convenience store on Feb. 15, 2021, will serve a ...The Rocky and Creed movies are pretty good about sticking to realism, but these 10 moments and story details would have never happened in real-life boxing. Like most movies, the Rocky franchise ...