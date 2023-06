Rocco Siffredi vestito da Drag Queen | la foto da Non sono una signora FOTO e VIDEO

(Di venerdì 30 giugno 2023) Vi sareste mai immaginati di vedereda? Il re del cinema per adulti hai panni di Eva Lungheria durante lo show di Rai 2 Nonuna, mandando un messaggio di inclusività, ironia e mettendoci come sempre la faccia. Ecco il. “I ragazzi non devono avere paura di esporsi. Devono fare quello che interessa a loro. Non devono fare quello che vogliono gli altri” ##NSUS #NonUnapic.twitter.com/WUZCRfxqB1 — Giovanni Molaschi (@gmolaschi) June 29, 2023 L’attore ha dichiarato: “Ci hanno insegnato che si nasce e bisogna amare le donne se si è maschi e gli uomini se si è femmine. Tutto ciò ha ...

La quarta drag queen a fare la catwalk è stata Varenne Soleil, che già nel nome d'arte aveva chiari riferimenti a Patrizio Rispo, famosissimo... Ieri 29 giugno su Rai 2 è iniziato Non sono una signora, il programma condotto da Alba Parietti registrato mesi fa e mandato in onda solo ora. Tra le star presenti c'era Rocco Siffredi, il re del porno vestiva i panni di Eva Lungherya ma la giuria lo ha eliminato subito.

