Rocco Siffredi commosso nei panni di una drag queen | «Ai miei ragazzi dico | non abbiate paura di esporvi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo giorni nell’occhio del ciclone per la scelta di ospitare la giovanissima Maria Sofia Federico nella sua Academy,torna a catalizzare l’attenzione del pubblico. Ma lo fa, in questo caso, vestendoinediti. Ovvero truccato, con parrucca e tacchi. L’attore 59enne è infatti apparso nella prima puntata di Non sono una signora, il nuovo show dedicato al mondo dellecondotto da Alba Parietti su Rai 2. Adeguandosi alle regole del gioco, ha scelto uno pseudonimo (Eva Lungherja) e ha sfilato al cospetto di Cristina D’Avena, Filippo Magnini, Mara Maionchi e Sabrina Salerno. Oltre che della giuria d’eccezione composta dalleprofessioniste Vanessa Van Cartier (Race Holland), Maruska Starr (All together now) ed Elektra Bionic ...