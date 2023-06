Roccella e i nomi ‘umani’ ai cani | “Colpisce amore esclusivo per animali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 giugno 2023) "Io per prima amoe gatti" ma "vorrei una società in cui ie i gatti sono affetti in case più vive e popolate di persone" “Girando per il web, il mio nuovo obiettivo sembrerebbe essere la rivolta contro iumani aie ai gatti. Che fare? Riderci su? Prendiamola come un’occasione per dire cosa penso davvero. Amo ie i gatti, ne ho sempre avuti e tuttora a casa mia vivono un cagnolino zoppo salvato dalla strada, che si chiama Spock, e tre gatti daisimil-umani: Donald (perché è rosso col ciuffo come Trump), Oliver, Colette”. Lo scrive su Facebook la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia, dopo le sue parole ieri a Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia. “Quando però l’altro giorno al parco mi ...