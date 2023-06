Roccella contro chi dà ai cani nomi da umani | “Sintomo di un desiderio di affettività e famiglia” Così la ministra fa venire voglia di adottare un cane e chiamarlo MarioRossi tutto attaccato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Io sono animalista, amo moltissimoe gatti, però quando mi capita di portare ilai giardinetti sento il richiamo con dei‘Giovanni, Eugenio, Riccardo’. Questo tentativo èdi unche evidentemente c’è di, ma che viene trasferito sugli animali o sui cagnolini”.laper le Pari Opportunità e per laEugenia Marianel corso dell’evento Fenix, organizzato all’Eur da Gioventù nazionale, partito giovanile di Fratelli d’Italia. Partiamo dalla premessa “io sono animalista” che in qualche misura e non certo per assonanza ricorda la famigerata “ho tanti amici gay” e che, soprat, nulla ha a che fare con ...