Rivoluzione Napoli | con Giuntoli lascia anche una sua grande scoperta Ufficiale l’addio di cinque calciatori

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo lo Scudetto vinto, in casaè vera. Dopodi Luciano Spalletti,il direttore sportivo Cristianoha fatto le valigie ed ha risolto il suo contratto con Aurelio De Laurentiis. Per l’ex partenopeo, ora, si aprono le porte della Juventus, club con il quale firmerà un contratto quinquennale., però, L'articolo

...verso Torino per curare labianconera. Otto stagioni tra colpi e vittorie Giuntoli è direttore sportivo del club azzurro dall'estate 2015 quando ha cominciato a costruire unnuovo, ..., 30 giu. " " Siamo "ridotti alla fame elettorale". E' quanto ha detto il presidente della ... D'altra parte la segretaria in carica ha avvertito tutti che lanon è un pranzo di gala. ...È stato quindi risolto il contratto che lo legava alfino al 2024: manca soltanto l'ufficialità. "Tifo per la Juventus": Pioli spiazzato, chi prende a schiaffi il Milan

Rivoluzione Napoli, con Giuntoli lascia anche una sua grande ... DailyNews 24

Dopo lo Scudetto vinto, in casa Napoli è vera rivoluzione. Dopo l'addio di Luciano Spalletti, anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto le ...L’ex calciatore Mauro Bonomi ha parlato di Napoli durante il suo intervento a TMW Radio, nel corso della trasmissione Piazza Affari ...