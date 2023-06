Rivolte in Francia | scuola media Victor Hugo a fuoco vicino a Parigi; Caos assicurazioni auto | le testimonianze | Si tutelano | perché bruceranno - VIDEO

(Di venerdì 30 giugno 2023) Le notti di terrore e vandalismo si susseguono da quando è avvenuta la tragica morte di Nael, di origine algerina. Le violenze sono riprese giovedì in numerosi quartieri dell'Esagono, per la terza serata consecutiva dopo la morte martedì a Nanterre (Hauts-de-Seine) del ragazzo di 17 anni ucciso da u

Il parallelismo con ledel 2005 nelle banlieue francesi riporta al centro del discorso ... e del repentino arresto preventivo di questi, resta lo sfondo di unamolto divisa, e della mai ...... che Eric Dupond - Moretti, ministro della Giustizia, emanerà circolari "sia agli adulti ... il ministro dell'Interno Darmanin ha chiesto di bloccare tutti i trasporti in tutta ladalle ...Una morte frutto di un'operazione di polizia palesemente sproporzionata e che ha scatenato un'ondata dinon solo a Parigi. Da giorni laè messa a ferro e fuoco: in un clima esplosivo, ...

La rivolta per la morte di Nahel non si placa. In Francia la protesta accende mille fuochi, saccheggia i centri commerciali e i supermercati di banlieue ma da ieri anche i negozi nel centro delle citt ...Le violenze e gli scontri. Le polemiche politiche trasformano in infuocata attualità un problema endemico da decenni ...