Rivolte in Francia | altra notte di saccheggi e sparatorie | arrestate 667 persone

(Di venerdì 30 giugno 2023) Emmanuel Macron dirigerà un'riunione di crisi dei ministri mentre il governo francese lotta per contenere un'escalation di disordini che si è diffusa dai complessi residenziali in tutto il paese ...

... in primise soprattutto gli Stati Uniti nella cui strategia di lungo periodo non sembra ... È poi chiaro che lo strumento del fomentare lenelle prigioni, pietra angolare della nuova ...Ma intanto lasi prepara a ulterioriper le sparatorie della poliziaIl sito di informazione Mediapart scrive: "Di fronte alleche stanno scuotendo la, eletti locali, leader di associazioni e attivisti dei quartieri popolari di tutto il mondo ...

Francia: scontri alla marcia per Nahel, agenti feriti e auto in fiamme a Nanterre - Europa Agenzia ANSA

I disordini a seguito della morte di Nael, il 17enne freddato dalla Polizia a Nanterre. In vista una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale: è la seconda in due giorni ...