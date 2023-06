Rivolta in tutta la Francia per l' uccisione di Nahel | oltre 660 fermati | Macron convoca una nuova riunione di crisi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Terza notte di disordini e violenze nelle banlieue di diverse città, da Parigi a Marsiglia, da Lille a Lione, feriti 250 poliziotti. L'agente che ha sparato "chiede perdono alla famiglia", la madre del ragazzo chiede giustizia ma chiarisce, "non ce l'ho con la polizia, ma con un agente".

Rivolta in tutta la Francia per l'uccisione di Nahel, oltre 400 fermati ... L'HuffPost

L'opzione di instaurare lo stato d'emergenza in Francia per la rivolta delle banlieue non è più esclusa. (ANSA) ...La nazione della libertà, uguaglianza e fratellanza si trova ad un bivio, e il mondo osserva con il fiato sospeso ...