Rivisondoli granata | verso accordo triennale con Salernitana

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe lapronti a sottoscrivere unper il ritiro dei calciatori. L’annuncio arriva dal sindaco del centro montano abruzzese, Giancarlo Iarussi, che è in contatto con l’amministratore delegato della squadra, Maurizio Milan, al fine di suggellare l’. Intanto è tutto pronto per il ritiro estivo precampionato, dal 10 luglio al 5 agosto, nelle strutture sportive di, già scelte dalla formazione campana nel 2018. “Un investimento importante sul piano economico, ci sarà un villaggio dedicato alle famiglie, ai tifosi, a tutte quelle persone che ci seguiranno e che meritano servizi di spessore. I calciatori saranno spesso in mezzo ai tifosi, firmeranno autografi e faranno foto. L’identità si costruisce anche ...

Intanto è tutto pronto per il ritiro estivo precampionato, dal 10 luglio al 5 agosto, nelle strutture sportive di, già scelte dalla formazione5 anni fa. Il sindaco Iarussi ha ...Il Consiglio Federale ha ufficializzato lo start del campionato: in Serie A si comincia il 20 agosto e la squadradal 10 luglio sarà a, poi dal 28 si trasferirà a Fiuggi. ...Ritiro a: le date delle partite Le amichevoli Proprio contro i ciociari disputerà una ... Il clubattende poi la conclusione dei concerti allo stadio Arechi per conoscere il ...

Rivisondoli granata, si studia accordo triennale con Salernitana ... Agenzia ANSA

YDD (ANSA) - RIVISONDOLI, 30 GIU - Rivisondoli e la Salernitana pronti a sottoscrivere un accordo triennale per il ritiro dei calciatori. L'annuncio arriva dal sindaco del centro montano abruzzese, G ...Si discute per giovani talenti da prendere in prestito con diritto di riscatto. Intanto la società lavora anche sul vice Ochoa ...