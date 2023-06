Ritrovato a Segesta un altare ellenistico

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nuovo prezioso ritrovamento a: seppellito per secoli da pochi centimetri di terra e dalla vegetazione, nell'area dell'acropoli Sud è tornato alla luce unpresumibilmente di epoca ellenistica, composto da due raffinati elementi lapidei scolpiti. "Questo eccezionale reperto rinvenuto conferma l'inestimabile valore storico e artistico che i siti archeologici rappresentano per il nostro territorio - dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - testimonianza di un passato glorioso, ancora da scoprire e interpretare. Migliorare la fruizione di questi luoghi significa permettere a turisti e visitatori di vivere esperienze culturali immersive e di godere di un patrimonio unico".La scoperta è avvenuta nei pressi dell'edificio denominato Casa del Navarca, in una zona finora poco esplorata, nell'ambito del progetto di ...