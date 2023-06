Ritiro Dimaro | Rudi Garcia convoca due baby talenti della Primavera?

(Di venerdì 30 giugno 2023)è sempre stato un sostenitore dei giovani. Il futuro del calcio dipende da loro e il nuovo mister azzurro ha intenzione di esplorare anche il settore giovanilesquadra partenopea. Gli obiettivi a cui mirano gli azzurri, però, non sempre permettono un loro consolidamento in prima squadra. Durante dici sarà l’occasione, L'articolo

EMPOLInon ancora comunicato. FIORENTINA 'Viola Park' Bagno a Ripoli (FI), dal 12 luglio. ... NAPOLI(TN), 14 - 25 luglio; Castel di Sangro (Aq), 28 luglio - 12 agosto. ROMA Trigoria (RM), ...Notizie Napoli calcio . Si avvicina sempre di più il 14 luglio, data che vedrà l'inizio deldel Napoli a. C'è curiosità per vedere all'opera il nuovo tecnico Rudi Garcia , che ha raccolto l'eredità di Luciano Spalletti sulla panchina dei campioni d'Italia. Kvaratskhelia ...Napoli . Prende forma l'organizzazione deldel Napoli in Trentino. L'arrivo del Napoli aè previsto per la serata di venerdì 14 luglio. Sabato e domenica sono previsti allenamenti mattina (10.00) e pomeriggio (17.30). La prima ...

Ritiro Dimaro, la prima amichevole sarà Napoli-Anaune: data e orario CalcioNapoli24

Rudi Garcia è sempre stato un sostenitore dei giovani. Il futuro del calcio dipende da loro e il nuovo mister azzurro ha intenzione di esplorare anche il ...Manca ancora qualche giorno all'inizio della nuova stagione, col raduno a Castel Volturno prima della partenza per il primo ritiro di Dimaro ...