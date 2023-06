Ritiro a Dimaro | svelata l’avversaria della seconda amichevole

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il Napoli presto partirà per il primo raduno con Rudi Garcia: inizia a prendere forma il programma deldi. Il Napoli sarà impegnato adal 14 al 25 luglio. 11 giorni diper la squadra campione d’Italia, che inizierà a lavorare con il nuovo tecnico Rudi Garcia. Napoli-Spal sarà ladiCome ufficializzato ieri sera ildivedrà il Napoli incontrare nella primal’Anaune, giovedì 20 luglio alle 18:00 presso il campo di Carciato. La stessa avversaria dello scorso anno, contro cui Kvaratskhelia si mise in mostra mettendo a segno una doppietta. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno svela laavversaria del ...

Ritiro Dimaro, la prima amichevole sarà Napoli-Anaune: data e orario

