RISULTATI | Tapings di Smackdown 30 06 2023 – SPOILER

(Di venerdì 30 giugno 2023) Grazie al fuso orario favorevole,si terrà alle ore 21 italiane (20 a Londra) e, nonostante la trasmissione USA rimanga alle 2, vi aggiorneremo in questa news con idella puntata che inizierà tra poco più di un’ora. Ecco, qui di seguito, la card aggiornata dell’episodio che si terrà tra pochissimo nella celebre O2 Arena della capitale britannica. Roman Reigns sarà presente allo show Shotzi vs Bayley – MITB Ladder Match Spot in palio LA Knight vs Santos Escobar vs Butch The Grayson Waller Effect con Logan Paul come ospite Pretty Deadly vs. Kevin Owens & Sami Zayn (c) (Undisputed WWE Tag Team Championship) Charlotte vs. Asuka (c) (WWE Women’s Championship)