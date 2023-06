Riso | «Frattesi-Inter non è ancora la sua settimana! Gagliardini…»

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’agente divienerogato dai microfoni di Sportitalia sulla trattativa con l’, poi, parla anche del futuro di Gagliardini. PROSSIMAMENTE – Fra l’e Davidesembratutto fermo. Così l’agente del calciatore, Giuseppe, ne parla: «ormai in direzioneno perché non èla settimana di, probabilmente lo sarà prossimamente. Roberto Gagliardini? Stiamo parlando e cercando un accordo col Monza, se riusciamo a trovarlo andrà lì».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

#Inter - #Marotta: '#è osservato e piace a tante squadre. Ci sono Carnevali e, ma in questa sede non posso sbilanciarmi. #Brozovic Non è definita, se non troveremo una soluzione in ...IT - Beppe, agente die Tonali, a casa Milan: tutti i nomi in ballo.13.25 - Le indiscrezioni che vorrebbero Nandez del Cagliari nel mirino della Juve, non trovano conferma. Il ...Se è la serata diall'Inter Credo che prima debbano risolvere altre cose" , le brevi dichiarazioni di Giuseppea 'Sky Sport' a margine della cerimonia di apertura del calciomercato ...

Riso (ag. Frattesi). "Serata decisiva per Frattesi all'Inter Sarò a ... Siamo la Roma

Le parole di Giuseppe Riso ai microfoni di Sky Sport: la situazione con i nerazzurri e sul possibile annuncio di Tonali al Newcastle ...L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato a margine dell’evento di apertura del calciomercato Da Rimini, dove si è svolto l’evento di apertura ufficiale di calci ...