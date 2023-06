Rinnovo contratto medici | sindacato Cimo prepara la mobilitazione

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Sulla questione deldeldei, ildeisi"allae incontrerà i propri iscritti per far conoscere loro le implicazioni dell'ultima bozza delcollettivo nazionale che si sta discutendo in Ara