Riforma del voto in condotta | Valditara | “Chi sbaglia va aiutato | ma deve impegnarsi nel recupero”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nel quadro del nuovo giro di vite contro il bullismo a scuola, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeha presentato significative modifiche suline le relative conseguenze per gli studenti. L'articolo .

... il crolloriscosso sull'affidato su base annua è il sintomo di un malessere profondo... Nella delega sullafiscale, recentemente varata dall'esecutivo, per il sistema della riscossione ...Con laCartabia il processo civile telematico è stato esteso anche ai giudizi di competenzagiudice di pace. A partire dal 30 giugno 2023 (salvo rinvii dell'ultimo momento), gli avvocati ...Inoltre, attraverso una modifica alla2017, sarà appunto reintrodotto il voto in condotta alle scuole medie e farà media. Per quanto riguarda la scuola superiore, "la valutazione...

Riforma del lavoro sportivo, cosa cambia dall'1 luglio per associazioni e società Sky Tg24

Il Presidente della Regione fa chiarezza sul caso dei nuovi ospedali in città e un'eventuale loro realizzazione a Sant'Elia ...“Dopo la lunga parentesi della pandemia abbiamo ritenuto di dare attuazione a un’importante riforma del sistema sanitario che restituisse dignità ai ...