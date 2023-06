Rider investito da un' auto a Brescia | è in terapia intensiva

(Di venerdì 30 giugno 2023) Undi 52 anni è statoda un'e si trova in ospedale in. L'sarebbe passata con il semaforo rosso travolgendo il ciclista. "Come sindacato siamo da ...

Undi 52 anni è statoda un'auto a Brescia e si trova in ospedale in terapia intensiva. L'auto sarebbe passata con il semaforo rosso travolgendo il ciclista. "Come sindacato siamo da ...Unin bicicletta è statoda un'auto che passava con il semaforo rosso in via Fratelli Ugoni e adesso si trova ricoverato in terapia intensiva . L'incidente è avvenuto martedì, in città. ...Il trentaseienne Lee Cheng - ling,di Uber Eats a Taichung, città centro - occidentale dell'... Il leader cinese hamolto tempo e risorse per promuovere una serie di iniziative ...

L’uomo si trova in terapia intensiva. La Filt Cgil: “Servono regole certe per questo lavoro, norme in materia di salute e sicurezza, compresa la responsabilità delle imprese” ...A darne notizia è una nota della Cgil (Filt), che punta il dito contro le condizioni dei lavoratori del settore.