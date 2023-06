Rfi | via al rilancio di 50 stazioni Quattro nuove gare per 360 mln | opere finanziate anche con i fondi Pnrr

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oltre 360 milioni di euro per la riqualificazione e ildi oltre 50condi Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Gli interventi, che vedono protagoniste lecome nodi intermodali e poli di attrazione per lo sviluppo del territorio, consentiranno non solo di migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile, la sostenibilità e l’efficienza energetica, madi riqualificare le pensiline di banchina, installare ascensori e abbattere le barriere architettoniche. In particolare, è stata pubblicata una gara dal valore di circa 295 milioni di euro, finanziatacon, perdi manutenzione ...

Le gare rientrano nel piano da 5,3 miliardi di euro cheha previsto nei prossimi 10 anni per riqualificare 460 stazioni e sviluppare 54 tra hub, stazioni su linee metropolitane e nuove stazioni. ...Alle espropriazioni Si fa da subito notare che l'approvazione del Progetto Definitivo comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e quindi/Italferr potranno già mettere in ......anche illibera per il corposo intervento sul cavalcaferrovia, il cui progetto di intervento è già stato discusso in una conferenza di servizi alla presenza di Comune, Provincia, Regione eil ...

Linea Roma - Napoli via Formia e Roma - Nettuno, dalle ore 13:30 ... RFI

Oltre 360 milioni di euro per la riqualificazione e il rilancio di oltre 50 stazioni con quattro nuove gare di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italian ...Rfi comunica l'avvenuta pubblicazione di quattro gare di oltre 360 milioni di euro per la riqualificazione e il rilancio di oltre 50 stazioni. Gli interventi, che vedono protagoniste le stazioni come ...