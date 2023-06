(Di venerdì 30 giugno 2023) Big Rom ha detto "no" al super ingaggio dell'Arabia Saudita: sua priorità è restare in Europa, in particolare all'Inter

Nella testa di Romelu, oggi, c'è solo l'Inter. L'attaccante belga vede solo nerazzurro e spera che, presto, la ... La dimostrazione arriva dallo stesso calciatore, che secondo un...Commenta per primo Emergono curiosiin Inghilterra in merito al futuro della porta del Manchester United, che finiscono per ... e soprattutto per Romelu, per il quale il Chelsea ...peraltro è un vecchio pallino della Vecchia Signora, che provò a scambiarlo con Dybala nell'estate del 2019 , quando poi l'attaccante preferì raggiungere Antonio Conte all'Inter....

Retroscena Lukaku, rifiutata cifra “astronomica” dall’Al-Hilal ItaSportPress

