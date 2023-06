Resta incastrata nel tapis roulant dell’aeroporto di Bangkok | le amputano una gamba per liberarla

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una donna di 57 anni è rimastanel nastro deled è stata costretta all’amputazione di una. La thailandese era in transito all’aeroporto Don Mueang di, e per essere liberata dall’ingranaggio del sistema di camminamento rapido ha dovuto perdere una. La polizia indaga sulle cause dell’incidente che, come riferito in una conferenza stampa dal direttore dello scalo, sono ancora tutte da chiarire. L’anomalo episodio è avvenuto nell’aeroporto internazionale dialle 8:27 ora locale nel terminal passeggeri nazionale, come ha spiegato in una conferenza stampa Don Mueang, il direttore dello scalo internazionale. La donna thailandese avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo daalla provincia di Nakhon Si ...

Thailandia, resta incastrata sul tappeto mobile dell’aeroporto: una donna perde la gamba sinistra Corriere della Sera

