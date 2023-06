Resort elegantissimi e boutique-hotel in cui dormire fra opere di celebri nomi della creatività contemporanea

Leggi su iodonna

(Di venerdì 30 giugno 2023) La Raia: natura a tutto tondo Un’oasi di biodiversità nel cuore del Gavi, quello di La Raia: azienda agricola biodinamica certificata Demeter, locanda di fascino e luogo d’arte diffusa, promotrice di attività artistiche, didattiche e culturali nel suo splendido paesaggio. Un percorso unico, in 180 ettari di verdi terreni: vigneti (alcuni con piante di oltre settant’anni), coltivazioni, pascoli e poi boschi divenuti culla per tanti animali selvatici. Seguendo il principio “nutrire il corpo e anche la mente”è giunta oggi al decimo anniversario la “Fondazione La Raia – Arte Cultura Territorio”. Dal 2013 ha ospitato 10di artisti internazionali, realizzate nella tenuta e visibili gratuitamente tutto l’anno:come Remo Salvadori, Francesco Jodice o Michael Beutler. E poi tanti incontri pubblici per approfondire intriganti temi ad ampio respiro ...