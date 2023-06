Renzi | “La Meloni si vanta di essere coerente | ma non lo è ”

Matteo, invece, non firmera' la proposta sul lavoro insieme a Fratoianni Conte e Schlein come non firmera' proposte su giustizia o fisco cone Salvini. E' quanto si legge in una nota di ...... 'Matteonon firmerà la proposta sul lavoro insieme a Fratoianni, Conte e Schlein come non firmerà proposte su giustizia o fisco cone Salvini', dice l'ex presidente del Consiglio. ...'Più che un pacchetto stiamo prendendo un pacco', attacca. 'Indecisione al potere', dice Della Vedova di +Europa. 'dissociata dalla realtà', l'affondo del capogruppo dem al Senato, ...

Renzi ad Agorà: "C'è una Meloni di campagna elettorale e una Meloni di Governo" Il Riformista

Il Mes ancora è in sospeso per l’Italia ma a passi lenti si sta avvicinando. Questo il senso della giornata parlamentare di oggi. Dopo uno scontro nella maggioranza andato avanti ...Perché Giorgia Meloni continua ad attaccare Paolo Gentiloni e non altri Perché la Presidente del Consiglio ha capito che uno dei suoi predecessori – il Commissario Europeo appunto – è il suo avversar ...