Reggio Calabria | operaio cade da un ponteggio e muore

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’incidente è accaduto a Rosarno, nel Reggino: la sua azienda stava ristrutturando un edificio in via Nazionale

Un operaio edile di trentotto anni è morto cadendo da un ponteggio poco dopo mezzogiorno. Di cittadinanza romena l'uomo era al lavoro in un cantiere a Rosarno (), dove risiedeva, ed era alle dipendenze di un'azienda impegnata nella ristrutturazione di un edificio in via Nazionale. Da chiarire le cause della caduta I sanitari del 118, ...Infortunio mortale sul lavoro a Rosarno, in provincia di. Un operaio è morto precipitando in un cantiere edile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rosarno che stanno indagando sul caso e ricostruendo la dinamica.

È accaduto in un cantiere edile a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. La vittima è un cittadino romeno di trentotto anni da diverso tempo residente nella cittadina della Piana di Gioia Tauro che ...