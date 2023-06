... cioè che finiscono nelle mani della dogana e per non sprecare soldi inche non giungeranno ...del circuito europeo è possibile riportare da un viaggio all'estero anche prodotti comee ...Il conducente dell'auto positivo all'Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... sono oggi iche questa donna, e il suo compagno Danilo Zanni, consegnano a pazienti come lei e ...... l'imprenditore dà al dirigente soldi, droga,e altre utilità. La fornitura della sostanza ... che sono soliti consumarla con assunzione di, in ufficio o alla guida delle auto personali e ...

Regali e alcol alla figlioccia per abusare di lei: finisce l'incubo di una 15enne a Venezia Gazzetta del Sud

La vicenda risale a qualche mese fa, un cinquantenne, che conviveva con la madre della ragazzina, per conquistarla le prometteva regali e la faceva ubriacare.