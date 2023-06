Record di iscrizioni a Clamore Festival | duecento artisti da Bergamo e Brescia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 giugno 2023)di. La kermesse della musica bergamasca (e quest’anno anchena, in occasione di Capitale della cultura) vedrà la partecipazione di 199da. L’edizione 2023 si svolgerà da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio animando dieci palchi sparsi per tutta la città: Ink club (live & dj), Edoné (2 palchi, live), Spazio Polaresco (live), Bikefellas (live acustici), Daste bistro’ (dj), Nxt Station (2 palchi, live), Circolino della Malpensata (solo il 30/6) e Bombonera social pub (live acustici). Nel dettaglio, ci saranno 177 live, 19 dj-set e 3 live set, per un totale di quasiprogetti di cui 164 provenienti da, 28 ...