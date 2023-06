Reclutamento docenti | cosa accadrà nelle prossime settimane? Ecco le risposte alle vostre domande IN AGGIORNAMENTO

(Di venerdì 30 giugno 2023)puntate di Question Time andate in onda abbiamo fatto il punto della situazione.le. L'articololeIN

... l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione dinell'ambito del PNRR, la formazione iniziale degli insegnanti, nell'ambito della riforma delprevista sempre del ...Leggi anche, cosa accadrà nelle prossime settimane Ecco le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]Può, inoltre, assicurare la copertura di branche specialistiche finora assenti grazie aldeiuniversitari. Il dott. Barbanti è un nostro brillante professore che saprà sostituire ...

Reclutamento docenti precari: cambiano le regole, ma a vantaggio di chi Scuolainforma

I sindacati rappresentativi del comparto Istruzione e Ricerca sono stati convocati per dopodomani, lunedì 3 luglio, alle ore 11.30, per una informativa sugli schemi di decreto ministeriale relativi ai ...Concorso educazione motoria scuola primaria, pubblicato il DPCM che autorizza il reclutamento di 1740 docenti Nel decreto si legge che il Ministero dell’Istruzione e del Merito è autorizzato, per ...