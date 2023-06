Rebic | Origi ma anche Caldara e l'opportunità De Ketelaere | Milan | dalle cessioni un tesoretto di 60 milioni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sarà un mercato molto dinamico per ilquello che per la prima volta da 4 anni a questa parte non vedrà più la presenza...

Un'operazione che il Diavolo cercherà di facilitare con almeno una cessione nel reparto avanzato tra, Messias e Saelemaekers .e i suoi 4 milioni di euro netti, ma anche, Messias e Saelemaekers potrebbero con il loro addio aiutare Furlani e Moncada ad aprire una finestra di intervento per far diventare più ...Diversi sono i profili seguiti, partendo dal presupposto che Anteed anche Divockpossono essere in uscita dal roster di Steno Pioli. Giroud (LaPresse) - Calciomercato.itServe chi ...

Cessioni Milan: richieste per Origi e Rebic, la risposta del club Milan News 24

Sarà un mercato molto dinamico per il Milan quello che per la prima volta da 4 anni a questa parte non vedrà più la presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara dietro le quinte per dirigere le operaz ...Milan costo esuberi – Il Milan è al lavoro per il mercato estivo, con l’obiettivo di allestire una rosa competitiva e allargata, in modo da tornare a lottare per lo Scudetto dopo un’annata in cui i ro ...