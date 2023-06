Razzismo | l' ex allenatore del Psg Galtier è in stato di fermo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il tecnico uscente del Paris Saint-Germain Christophee suo figlio adottivo John Valovic sono indiper una presunta discriminazione razziale sul posto di lavoro. Lo riporta l'edizione online di "Nice Matin". I fatti risalgono alla stagione 2021-2022, quandoera tecnico del Nizza. Padre e figlio si trovano in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza. Le accuse di, emerse in primavera, sono state rivolte da Julien Fournier, ex direttore sportivo del Nizza., in uscita dal Psg pronto a sostituirlo con Luis Enrique, è ancora formalmente il tecnico dei campioni di Francia. L'56enne è accusato di aver pronunciato frasi discriminatorie, razziste e islamofobe nell'annata trascorsa alla guida della ...