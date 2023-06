Razzismo alla Camera | Soumahoro denuncia ululati | smentita clamorosa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il deputatoepisodi di presuntoquando interviene in Aula. Ieri mattinai deputati stavano esaminando gli odg sul Dl Lavoro. Quando nel corso dell'intervento di Aboubakarsi sono levati brusii dai banchi della maggioranza. «Chiedo che nel resoconto stenografico, vi sia una descrizione qualitativa di ciò che è successo in Aula. Non si può scimmiottare in quest'Aula. Non si può ululare in quest'Aula. Nel resoconto stenografico ci si limita a menzionare "commenti": è generico rispettogravità di ciò che è successo», ha detto. Già due giorni fa, immediatamente dopo il suo intervento, Davide Faraone (Iv) aveva preso la parola per stigmatizzare questi comportamenti. «Tutte le volte che ...