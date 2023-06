(Di venerdì 30 giugno 2023) Un'azione fulminea, durata meno di trenta secondi. Armi in pugno, caschi integrali, sono entrati in azione attorno alle 20 di ieri sera, per svuotare le casse delpreso di mira. È ...

... sono entrati in azione attorno alle 20 di ieri sera, per svuotare le casse delpreso ...come poco prima due persone armate di pistola e con caschi integrali avevano consumato una...... trovandogli i prodotti che aveva appena rubato all'interno del. E' successo nel primo pomeriggio di ieri presso la Coop del centro commerciale La Meridiana. Con l'accusa di......all'interno del. L'uomo ha reagito aggredendo i vigilantes a calci e pugni ma i due sono riusciti lo stesso a trattenerlo fino all'arrivo degli agenti che lo hanno arrestato per. ...

Rapina in un supermercato, pistole puntate sui cassieri - Cronaca Agenzia ANSA

Un'azione fulminea, durata meno di trenta secondi. Armi in pugno, caschi integrali, sono entrati in azione attorno alle 20 di ieri sera, per svuotare le casse del supermercato preso di mira. È accadut ...Il bottino resta ancora da quantificare. Indagini sono in corso, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, per provare a risalire agli autori della rapina.