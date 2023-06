(Di venerdì 30 giugno 2023) Una coppia,, di 34 e 30 anni, cittadini italiani, sono statidalla Squadra Mobile di Udine, in esecuzione di un ordine di carcerazione del Gip del Tribunale, per una...

... in esecuzione di un ordine di carcerazione del Gip del Tribunale, per unacompiuta dodici ... ad andare in auto in una zona appartata, dove è stato derubato del contante - circamila euro - ...Martedì purtroppo però si è arrivati al culmine con una vera. Qualcuno si è introdotto ... 'Sono state rubate bottiglie di bollicine che superano ieuro , e gin di alta qualità dai 100 ai 180 ...... ai reati di tortura,, detenzione di armi. Una grande operazione antidroga che conferma la ... In due mesi di attività oltre 28 arresti,operazioni di pattugliamento, 130 bivacchi smantellati ...

Rapina da 200 mila euro, arrestati marito e moglie - Cronaca Agenzia ANSA

Una coppia, marito e moglie, di 34 e 30 anni, cittadini italiani, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Udine, in esecuzione di un ordine di carcerazione del Gip del Tribunale, per una rapina c ...Con la scusa di vendergli 450 mila tamponi Covid a prezzi stracciati, minacciarono un uomo con un'arma per rubargli 200 mila euro in contanti ...