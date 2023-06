(Di venerdì 30 giugno 2023) Il presidente iraniano Ebrahimha affermato che ilmusulmano non tollereràal, criticando la Svezia per avere permesso una manifestazione davanti a una moschea di Stoccolma ...

Il presidente iraniano Ebrahimha affermato che ilmusulmano non tollererà insulti al Corano, criticando la Svezia per avere permesso una manifestazione davanti a una moschea di Stoccolma nei giorni scorsi dove un uomo ...... nel mese di aprile, del presidente Ebrahima Damasco". L'articolo cita anche altre letture ... attraverso la droga per anni la Siria ha cercato di ricattare gli altri Paesi delarabo e la ...... anche se le democrazie delsembrano perdere la determinazione a isolare Caracas. In questo ... Proprio la scorsa settimana, il presidente iraniano Ebrahimha dato il via a un tour in tre ...

Raisi, il mondo islamico non permetterà insulti al Corano - Medio ... Agenzia ANSA

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il mondo musulmano non tollererà insulti al Corano, criticando la Svezia per avere permesso una manifestazione davanti a una moschea di Stoccolma ...Mentre l'attenzione delle diplomazie mondiali, come è anche comprensibile, è quasi completamente indirizzata sugli sviluppi del conflitto in Ucraina e sulla situazione, nel mondo altri attori in campo ...