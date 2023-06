Ragazzo ucciso a Casal di Principe | il padre | “Il killer aveva precedenti penali”

Leggi su anteprima24

"Ora il vice premier Salvini deve intervenire, perché non è possibile morire a 17 anni per colpa di uncon". Così Raffaele Turco, papà di Giuseppe, il17ennea coltellate adida un 20enne di origine marocchina già denunciato in passato perché sorpreso fuori ad un negozio con un'arma da fuoco. "In questa zona siamo abbandonati a noi stessi, in mano ai violenti, perciò lo Stato adesso non deve lasciarci soli. Giuseppe doveva andare a mangiare una pizza ed invece ora non tornerà più. Farò di tutto per avere giustizia".