Ragazzo ucciso a Casal di Principe | fermato un 20enne

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 20 anni è stato sottoposto a termo dai carabinieri didie dalla Procura di Napoli nord nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Giuseppe Turco (di 17 anni e non 18 anni come precedentemente riportato) avvenuto ieri sera adi, in provincia di Caserta. Il movente dell’omicidio, avvenuto in un bar, sarebbe legato a una ragazza contesa. Il diciassettenne è deceduto subito dopo il suo arrivo in ospedale. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto. 18enne, sindaco di Villa Literno: “Giuseppe amava la vita” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il sindaco di Casal di Principe: 'La notizia ci lascia sgomenti' 'Quanto è successo in Piazza villa ci lascia sgomenti, unche perde la vita per mano di un altro giovane è una di quelle ...Lo scrive il sindaco di Casal di Principe (Caserta), Renato Natale, commentando la morte di undi 18 annia coltellate durante una lite scoppiata probabilmente con alcuni coetanei. '...

Il ventenne fermato per l'omicidio di Giuseppe Turco ha confessato ai carabinieri di Casal di Principe di averlo colpito in una lite a causa di una ragazza contesa, che in passato era stata legata sen ...