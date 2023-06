Ragazzo disteso sul tetto dell’auto in corsa | follia per festeggiare la maturità Il video è virale

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sono stati tutti individuati e sanzionati dalla polizia municipale gli occupanti di una Renault Clio che era stata filmata mentre percorreva la tangenziale della città di Prato con un passeggero sdraiato sul suo. Si tratta di tre ventenni : per tutti loro, non solo per il conducente, i vigili procederanno alla segnalazione ai fini della revisione del loro titolo di guida. Le indagini della...

Follia a Prato, ragazzo disteso sul tetto dell'auto in corsa: Un gioco ... Fanpage.it

Il video risalente a ieri e già diventato virale sui social, mostra una Renault bianca girare per Prato con un giovane sdraiato sul tettuccio, ...Follia a Prato, ragazzo disteso sul tetto dell’auto in corsa: “Un gioco per festeggiare la maturità” Il video risalente a ieri e già diventato virale sui social, mostra una Renault bianca girare per P ...