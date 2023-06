Ragazzo di 18 anni ucciso nella notte a Casal di Principe

(Di venerdì 30 giugno 2023) Undi 18è statola scorsadi, in provincia di Caserta. Il giovane è stato accoltellato, secondo una prima ipotesi il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite scoppiata in strada forse con dei coetanei. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. “Quanto è successo ieri sera in piazza Villa ci lascia sgomenti, unche perde la vita per mano di un altro giovane è una di quelle notizie che non vorremmo mai sentire”. Lo scrive il sindaco didi(Caserta), Renato Natale, commentando la morte di undi 18a coltellate durante una lite scoppiata probabilmente con alcuni coetanei. “Non conosciamo la dinamica di ...

Sindaco di Casal di Principe: 'Vicini alla comunità di Villa Literno' 'Quanto è successo ieri sera in piazza Villa, ci lascia sgomenti, undi 18che perde la vita per mano di un altro ...... come si era ipotizzato in un primo tempo, né fidanzati (Michelle aveva già un altro), né ... la forza di un amore discreto di Mario Manca Naomi Campbell a 53è diventata (di nuovo) mammaTragedia nella notte a Casal di Principe , in provincia di Caserta. Un giovane di 18ha perso la vita in seguito a una lite per una ragazza. Arrivato in clinica Giuseppe Turco , il ...ilè ...

Francia, chi era Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso da un agente di ... Fanpage.it

È successo ieri sera in Piazza Villa. Il sindaco: "Sgomento, richiesti presidi permanenti nei luoghi di maggiore affluenza giovanile" ...Morto Giuseppe Turco, 18enne di Villa Literno. Il responsabile è stato individuato dai Carabinieri di Casal di Principe dove è avvenuta la lite ...