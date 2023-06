Raffaella | la poliziotta muore a 29 anni | ' Stroncata da un infarto' Mamma da pochi mesi | si era sposata a maggio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dramma in Calabria dove una ragazza di 29De Luca ,e consigliera comunale di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza , è stata trovata senza vita in casa a causa ...

Dramma in Calabria dove una ragazza di 29 anni,De Luca ,e consigliera comunale di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza , è stata trovata senza vita in casa a causa presumibilmente di un infarto., sposata e con una ...MIRTO CROSIA - Una consigliera comunale di Mirto Crosia, nel Cosentino,De Luca, di 29 anni,in servizio nella Questura di Crotone, è morta nella sua abitazione a causa, presumibilmente, di un infarto. Sulla morte della consigliera comunale, sposata e ...Una consigliera comunale di Mirto Crosia, nel Cosentino,De Luca, di 29 anni,in servizio nella Questura di Crotone, è morta nella sua abitazione a causa, presumibilmente, di un infarto. Sulla morte della consigliera comunale, sposata e ...

Raffaella, la poliziotta muore a 29 anni: «Stroncata da un infarto». Mamma da pochi mesi, si era sposata a mag ilmattino.it

Morta in Calabria consigliera comunale 29enne, indagini Cc. Deceduta per infarto nella sua abitazione MIRTO CROSIA, 30 GIU - Una consigliera comunale di Mirto Crosia, nel Cosentino, Raffaella De Luca, ...Dramma in Calabria dove una poliziotta, Raffaella De Luca, è stata trovata morta in casa all'età di 29 anni stroncata presumibilmente da un infarto ...