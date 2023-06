Radio Marte | “Giuntoli alla Juventus | Il Napoli lo libera oggi Gira una notizia su Osimhen”

...sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di... Oroscopo Paolo Fox Sagittario Venere econtinuano ad essere attivi. Chi è in coppia da molto ...Francesco Montervino, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto anel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni. "Un pool al posto del direttore sportivo può andare. Ma la figura del direttore sportivo è importante per la gestione ...Gennaro Iezzo , ex capitano del Napoli e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissioneSport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su: 'Come si rimpiazza Kim Fossi il Napoli, farei di tutto per prendere Giorgio Scalvini, perché è un futuro top player: un campione dall'avvenire assicurato. Su chi punterei come numero ...

Francesco Montervino, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ...Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Mar ...