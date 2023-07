RADIO ITALIA LIVE | LUCA BIZZARRI E PAOLO KESSISOGLU DA PALERMO TRA BLANCO | DIODATO | EMMA E SANGIOVANNI

(Di venerdì 30 giugno 2023) La conduzione sarà la stessa di Milano: sul palco ci saranno, mentre Manola Moslehi sarà nel backstage a raccogliere le emozioni degli artisti e Daniela Cappelletti sarà sotto palco per farci vivere l’entusiasmo del pubblico. Durante il preshow, previsto un momento di esibizione diRavenna, lo stand-up comedian dei record. Questo è il cast completo in ordine alfabetico:, BOOMDABASH,, IRAMA, LEVANTE, LIGABUE, MARRACASH, MR. RAIN, PAOLA & CHIARA, MAX PEZZALI, RKOMI, ROCCO HUNT E. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento dellaOrchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. “Il ...

PALERMO - È stata una serata indimenticabile quella di ieri al Foro Italico di Palermo, dove oltre 100mila persone hanno partecipato a "Live - Il concerto". L'area destinata al pubblico è stata gremita in pochi minuti e moltissimi fan hanno dovuto seguire l'evento dall'esterno. Le spettacolari foto aeree hanno restituito ......, che riunisce più di 100 giornalisti di 118 testate di 25 Paesi diversi. Rappresenta l'intera gamma dei mass media internazionali: quotidiani, periodici, agenzie stampa e fotografiche,, ...... e la gestione di Forzadopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, dall'altro, rendono il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il membro del Governo più presente sullee ...

Sale a 994 persone il bilancio degli arresti nella notte in Francia a causa delle violenze esplose dopo la morte del giovane Nahel. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese che parla comunque ...Sky 20 Anni, buon Compleanno Casa dello Sport, gli appuntamenti del 4 luglio su Sky Sport , Martedì 4 luglio 2023 la «Casa dello Sport» celebra i vent’anni di Sky con un evento speciale, in onda sui c ...