Radici Group | chiuso in positivo il bilancio 2022 | utile di 80 milioni

(Di venerdì 30 giugno 2023)chiude ilin leggera crescita rispetto al 2021 con un fatturato di 1.543di euro: un volume d’affari generato dagli oltre 30 siti tra produttivi e commerciali operativi in Europa, Asia e America. In termini di marginalità, l’EBITDAha raggiunto i 157di euro, mentre l’netto di esercizio è stato di 80di euro. “Siamo moderatamente soddisfatti dei numeri– commenta Angelo, Presidente di– siamo riusciti a raggiungere dei risultati positivi nonostante un anno con un andamento imprevedibile e di difficile gestione. Sebbene a gennaio si iniziasse a sentire l’aumento dei costi dell’energia, nei primi tre mesi ...

Il calcio è un passatempo popolare a Rongjiang, conprofonde. La storia del gioco nella zona ... I promotori immobiliari come il Dalian Wandapossiedono diversi club di alto livello e le ...... Vittoria Podrini, Marina Saraceno,(costruzione della maschera in cuoio) con Stefano ... ERDIS Marche, AMAT ; con il contributo di EPTA gruppo, Moretti Compact, System, Italiana Corrugati, ...Con una community di milioni di persone, il colosso ESL FACEIT(EFG) haanche italiane, dal momento che l'anno scorso, il fondo saudita Savvy Gamesha acquisito per 1,5 miliardi di ...

Fabio Ruga e Iacopo Brasi (Recastello Radici Group) e Roberta ... Corsa in montagna

Tra gli uomini vittoria e titolo tricolore per il dream (e green...) team di La Recastello Radici Group Fabio Ruga e Iacopo Brasi. Al femminile sono state invece Elisa Pallini e Roberta Jacquin a ...