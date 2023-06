Quattro italiani nello ' spazio'

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si è finalmente tenuto il primo volo commerciale della Virgin Galactic ed a bordo la missione dell'Aeronautica Militare Italiana e del CNR 'Virtute 1'. Anche se solo per pochi minuti, per la prima volta nella storia,si sono trovati'.

Missione compiuta per glidel volo suborbitale della Virgin Galactic, il primo dedicato alla ricerca in microgravità con cui l'azienda americana intende affiancare al turismo spaziale missioni commerciali di ricerca. ...È atterrata la navetta Vss Unity della Virgin Galactic a bordo della quale ci sono i tredella missione Virtute 1. Con loro il pilota Nicola Pecile. Il volo è durato complessivamente 90 minuti, compreso il tempo necessario all'aereo madre per raggiungere la quota di circa 15 ...Virgin Galactic, il volo suborbitale cona bordo: ecco chi sono. 'Missione riuscita' Molla tutto e si trasferisce in Spagna: 'Organizzo addii al celibato con nani, spogliarelliste e ...

Primo volo commerciale di Virgin Galactic, a bordo quattro italiani - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

La metà degli italiani considera il governo stabile, per Meloni indice di fiducia al 40%. Inflazione e tasse le principali preoccupazioni per gli elettori.La ministra del Turismo di Fratelli d’Italia propone di restituire il debito in dieci anni. L’amico La Russa prende le distanze ...