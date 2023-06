Quando entri in auto posa qui la borsa o il pc | questo trucco potrebbe salvarti la vita!

(Di venerdì 30 giugno 2023)sei in macchina la, anche quella del pc, ti conviene metterla così. Vedrai che rischierai molto di meno che te la rubino. Viviamo tempi non proprio semplici. Questa… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Peste suina nel Bresciano: cosa ne pensano gli allenatori. Peste suina nel Bresciano Da, una settimana fa circa, sono state scoperte due carcasse di cinghiali infetti nel Pavese, a ...nella ...In questi weekendper la prima volta in macchina sapendo che le qualifiche non sono tanto ...ho detto che ho parlato con la squadra dei problemi non si è trattato di nulla di speciale o di ...... tutto questo in attesa che il Dl sulla ricostruzionein vigore e vada in Gazzetta Ufficiale. ... Perchéil gioco di fa duro... "Figliuol prodigo". CORRADO URBANO La vita è fatta di mille ...